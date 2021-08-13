Kabil Büyükelçiliğinden Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban'ın, ülkenin 15 vilayetini ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki Türkiye Büyükelçiliği bir çağrı yaptı.
ÇATIŞMA BÖLGELERİ UYARISI
Çağrıda, ülkeye seyahat edecek ve ülkede bulunan Türk vatandaşlarından irtibat bilgilerini elçilik yetkililerine ulaştırmaları istendi. İrtibat numaralarının da paylaşıldığı yazılı açıklamada şunlar belirtildi:
- Ülkenin büyük bir kısmındaki olumsuz güvenlik durumu ışığında, Afganistan'daki veya Afganistan'a seyahat eden vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizle/Başkonsolosluklarımızla aşağıdaki numaralardan ivedilikle temasa geçerek irtibat bilgilerini aktarmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, çatışmaların yer aldığı bölgelerden uzak duracak şekilde gerekli tertibatı almaları önemle tavsiye olunur.
İRTİBATE GEÇİLEBİLECEK NUMARALAR
Büyükelçiliğimiz: +93 79 782 82 83 Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğumuz: +93 79 840 11 77 Herat Başkonsolosluğumuz : +93 79 182 79 76 Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 321 292 29 29