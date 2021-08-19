Dünya Kabilde uçağının iniş takımından düşerek yere çakılan iki Afganın kimlikleri belli oldu Acı gerçek günler sonra ortaya çıktı
ASYA

Kabil'de uçağının iniş takımından düşerek yere çakılan iki Afgan'ın kimlikleri belli oldu: Acı gerçek günler sonra ortaya çıktı

Afganistan'da Taliban'dan kaçmak için kendilerini ABD uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. Dünyanın gündemine oturan görüntülerin ardından dram çıktı. Cesetlerin 16 ve 17 yaşındaki yoksul erkek kardeşlere ait olduğu iddia edilirken, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Kabilde uçağının iniş takımından düşerek yere çakılan iki Afganın kimlikleri belli oldu: Acı gerçek günler sonra ortaya çıktı
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakılmıştı.

Geçen Pazar günü Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından hafta başında milyonlarca Afgan havalimanında izdihama neden olmuş, çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetmişti. Paylaşılan videoların birinde, çaresiz bazı Afganların tahliye edilen bir ABD askeri uçağının iniş takımına tutunarak şehirden kaçmak için umutsuzca çabaladığı görülmüştü.

DÜNYAYI ŞOKE ETMİŞTİ

Ancak daha sonra paylaşılan ve dünyayı şoke eden görüntülerde C-17 uçağının havalandıktan sonra en az iki kişinin bölgedeki evlerin çatısına düşerek can verdiği yer almıştı.

"GENÇLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin 16 ve 17 yaşlarında olan ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi. Diğer taraftan, uçaktan düşenlerin kimlikleri resmi olarak bilinmiyor, ancak bir kaynak gençlerin teyzesinin komşuları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu anda gerçekten anneleri çok üzgün. ABD uçaklarına tutunurken düşen iki genç çocuk halamın komşularıydı. 16 ve 17 yaşlarındaki erkek çocukların cesetleri ailesine teslim edildi.

Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı
DÜNYA
Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı

"ANNELERİNİN NASIL HAYATTA KALACAĞINA DAİR BİR FİKRİ YOK"

Her ikisi de Kabil pazarlarında karpuz satardı. Hayatta kalabilmek ve annelerini geçindirmek için çöp bidonlarından beslenirlerdi. Annelerinin şimdi Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacağı hakkında hiçbir fikri yok.”

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
OYNAT 00:36
Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Bakan Soylu: Cilo'da 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.