Dünya Kabilden korkunç görüntüler Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı
ASYA

Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenleri şoke etti. Ülkeden kaçmak isteyen milyonlarca Afgan'dan ikisinin, bir uçağın iniş takımlarına tutunduğu, havalandıktan sonra da onlarca metreden yere çakılarak hayatlarını kaybettikleri iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabilden korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı
Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.

Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.

  • Ülkeden ayrılma umuduyla bekleyişlerini sürdürenler havalimanında yoğunluk oluştururken, trajik görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Evlerin çatısına düştü

Kabil Havalimanı yakınlarında bir uçağa tutunan iki kişinin düştüğü görüntüler kaydedildi. Havalimanı yakınında yaşayanlar, söz konusu insanların evlerin çatılarına düştüğünü iddia etti.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

"Yüksek ve ürkütücü bir ses"

Bölge halkı, olayın yaşandığı alanda toplandı. Sakinlerinden biri yaşananları doğrularken, "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etmişti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dün ülkeyi terk etmişti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etmişti.

Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
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Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
Afganistan'ın başkenti Kabil'i dün ele geçiren Taliban güçleri, başkent sokaklarında devriye gezdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayının çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan Taliban, başkanlık sarayına giriş çıkışları kapattı.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
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Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.


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