Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı

Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı.

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.

Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.

Ülkeden ayrılma umuduyla bekleyişlerini sürdürenler havalimanında yoğunluk oluştururken, trajik görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Evlerin çatısına düştü

Kabil Havalimanı yakınlarında bir uçağa tutunan iki kişinin düştüğü görüntüler kaydedildi. Havalimanı yakınında yaşayanlar, söz konusu insanların evlerin çatılarına düştüğünü iddia etti.

OYNAT 00:36 Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.



Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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"Yüksek ve ürkütücü bir ses"

Bölge halkı, olayın yaşandığı alanda toplandı. Sakinlerinden biri yaşananları doğrularken, "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etmişti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dün ülkeyi terk etmişti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etmişti.



