Kabil'den korkunç görüntüler: Ülkeden kaçmak için uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan yere çakıldı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmeye başlamasıyla halk kenti terk etmeye başladı. Cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi, havalimanında izdiham yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenleri şoke etti. Ülkeden kaçmak isteyen milyonlarca Afgan'dan ikisinin, bir uçağın iniş takımlarına tutunduğu, havalandıktan sonra da onlarca metreden yere çakılarak hayatlarını kaybettikleri iddia edildi.
Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.
Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.
Bölge halkı, olayın yaşandığı alanda toplandı. Sakinlerinden biri yaşananları doğrularken, "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etmişti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dün ülkeyi terk etmişti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etmişti.