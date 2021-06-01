Dünya Kabus geri dönüyor Çinde ilk kez bir insanda görüldü
ASYA

Kabus geri dönüyor: Çin’de ilk kez bir insanda görüldü

Çin’in Jiangsu eyaletinde hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki bir adama "H10N3 kuş gribi" tanısı kondu. Söz konusu hastanın kuş gribinin yeni bir türü olan bu virüsle enfekte olan ilk insan olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Kabus geri döndü: Çin’de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
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Koronavirüsün çıkış noktası Çin’de bu kez de ilk kez bir insanda Kuş gribinin H10N3 türü tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin H10N3 türü ile enfekte olduğu bildirildi.

Söz konusu vakanın, "ilk insan enfeksiyonu" olduğu ifade edildi.

Nasıl bulaştığı açıklanmadı

Zhenjiang kentinde yaşayan hastanın ateş ve diğer semptomlar ile 28 Nisan’da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Hastaya 28 Mayıs’ta H10N3 kuş gribi virüsü teşhisi konulduğu ifade edilirken, virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

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