Dünya Kadın mahkum hücresinde tek başına doğum yaptı
OKYANUSYA

Kadın mahkum hücresinde tek başına doğum yaptı

Kadın mahkum hücresinde tek başına doğum yaptı

Avustralya'da Amy adlı bir kadın mahkum, hücresinde tek başına doğum yaptı. Mart ayında yaşandığı ortaya çıkan olayla ilgili soruşturmanın raporu açıklandı.

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Avustralya'da doğum sancıları çekmesine rağmen, ağrı kesici verilerek gönderilen bir kadın mahkum hücresinde tek başına doğum yaptı. 11 Mart'ta dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.

Amy adlı kadının Batı Avustralya'nın tek kadın cezaevi olan Bandyup hapishanesindeki doğumuyla ilgili soruşturmanın raporu açıklandı.

  • Avustralya medyasının haberine göre, Ocak'ta mahkemeye çıkarılan Amy, kefalet koşullarını karşılayamadığı için bir süre nezarethanede tutuldu, hamileliğinin sekizinci ayında da yüksek güvenlikli bu hapishaneye gönderildi.

Bandyup Kadın Hapishanesi

Amy 11 Mart akşamı, doğum sancılarının başladığını söyleyerek gardiyanlardan yardım istedi. Hemşireler, parasetamol verdikleri kadını hücresine geri gönderdi.

Anahtarları taşıyan görevli bulunamadı

Bir saat sonra sancıları ağırlaşan Amy, yine yardım istedi ancak anahtarları taşıyan görevli bulunamadığı için bebeğini kimseden yardım almadan doğurmak zorunda kaldı. Hemşirelerin doğumdan beş dakika önce kapı arkasından kadına ne yapması gerektiğini söylediği belirtildi.

Aynı akşam hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • Soruşturma heyetinin başkanı Prof Neil Morgan, amaçlarının "21'nci yüzyılda bir Avustralya hapishanesinde, böyle üzücü, riskli ve aşağılayıcı bir olayın nasıl yaşanabildiğini anlamak olduğunu" söyledi.

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