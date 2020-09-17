Kaliforniya'daki orman yangınlarının dumanları Kuzey Avrupa'ya ulaştı!

Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS'ın verilerine göre California ve Colorado'da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.
KONTROL ALTINA ALINAMADI
BBC'nin haberine göre Oregon ve Washington'da da sıcak hava ve şiddetli rüzgarların ardından bu ay başlayan büyük orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı.
KUZEY AVRUPA'YA ULAŞTI
CAMS uzmanlarından Mark Parrington, Atlas Okyanusu'nu aşan rüzgarların hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya ulaştığını ve önümüzdeki günlerde yeni bir dalganın yaşanmasını beklediklerini açıkladı.
Parrington, "Bu yangınlar atmosferi o kadar kirletiyor ki 8 bin kilometre uzaklıkta bile hâlâ kalın duman tabakasını görebiliyoruz. Bu durum yangınların boyutunu ortaya koyuyor" dedi.