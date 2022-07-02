Dünya Kaliningrad paniği Almanya Baltıklarda yeni cephe korkusu yaşıyor
AVRUPA

Kaliningrad paniği: Almanya Baltıklar’da yeni cephe korkusu yaşıyor

Ukrayna savaşında yeterince sorumluluk almamakla eleştirilen Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’dan tartışılacak bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde Litvanya, Avrupa’daki Rus toprağı olan Kaliningrad’a, Rusya’dan demiryolu vasıtasıyla yapılan taşımacılığa kısıtlama getirmişti.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Kaliningrad paniği: Almanya Baltıklar’da yeni cephe korkusu yaşıyor
Kaliningrad paniği

Madrid’deki NATO zirvesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği ve Litvanya’ya, Kaliningrad’a uyguladıkları ablukayı kaldırma çağrısında bulundu.

SUWALKİ KORİDORU’NA SALDIRI ENDİŞESİ

  • Rusya’nın kendi toprağına yük taşımacılığına müsaade edilmesi gerektiğini belirten Scholz, “AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarının burada uygulanmaması gerektiğini” savundu. Alman basınında çıkan haberlere göre Sholz, Kaliningrad ve Rusya arasında kalan, Polonya ve Litvanya sınırının bulunduğu, 100 km’lik stratejik Suwalki koridororunda gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Rusya’nın Suwalki koridoruna saldırması durumunda, Baltık ülkeleriyle Avrupa’nın geri kalanı arasındaki kara bağlantısı kopabilir. Öte yandan batı medyasında, Almanya’ya yönelik, Litvanya’ya “ablukayı kaldır” baskısı yapması sonucu Rusya’ya ödün verileceği eleştirisinde bulunuyor.

5 milyon kişi 5 bin çocuğa sahip çıkamadık: Bu çocukların bize ihtiyacı var
DÜNYA
5 milyon kişi 5 bin çocuğa sahip çıkamadık: Bu çocukların bize ihtiyacı var
Türkiyeden tam destek

Türkiye'den tam destek

​KKTC'den Rum kesimine yeni iş birliği paketi önerisi.
Çocuklarını söke söke aldılar

'Çocuklarını söke söke aldılar'

​Bakan Soylu duyurdu: İki Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu.
Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme: TBMMde kabul edildi

CHP'li Vahap Seçer HDP'ye diyetini ödüyor.

Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 'adaylık' sorusu.

​Nebati'den enflasyon açıklaması: Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim.

​Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları.

​Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması.

Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen rakamı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.