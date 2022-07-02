​Kaliningrad paniği: Almanya Baltıklar’da yeni cephe korkusu yaşıyor

Madrid’deki NATO zirvesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği ve Litvanya’ya, Kaliningrad’a uyguladıkları ablukayı kaldırma çağrısında bulundu.
SUWALKİ KORİDORU’NA SALDIRI ENDİŞESİ
- Rusya’nın kendi toprağına yük taşımacılığına müsaade edilmesi gerektiğini belirten Scholz, “AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarının burada uygulanmaması gerektiğini” savundu. Alman basınında çıkan haberlere göre Sholz, Kaliningrad ve Rusya arasında kalan, Polonya ve Litvanya sınırının bulunduğu, 100 km’lik stratejik Suwalki koridororunda gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Rusya’nın Suwalki koridoruna saldırması durumunda, Baltık ülkeleriyle Avrupa’nın geri kalanı arasındaki kara bağlantısı kopabilir. Öte yandan batı medyasında, Almanya’ya yönelik, Litvanya’ya “ablukayı kaldır” baskısı yapması sonucu Rusya’ya ödün verileceği eleştirisinde bulunuyor.