Kamala Harris: Trump ülkeyi geriye götürmek istiyor

Konuşmasında genel olarak ABD Başkan adayı Donald Trump'ı hedef alan Harris, “Donald Trump'ın nasıl bir tip olduğunu bilirim. Kaliforniya başsavcısı olarak, öğrencileri dolandıran ülkemizin en büyük kâr amacı gütmeyen kolejlerinden biriyle mücadele ettim. Donald Trump öğrencileri dolandıran kar amacı gütmeyen bir kolej işletiyordu. Bir savcı olarak, cinsel istismar içeren davalarda uzmanlaştım. Trump cinsel istismardan sorumlu bulundu. Kaliforniya başsavcısı olarak büyük Wall Street bankalarının üzerine gittim ve onları dolandırıcılıktan sorumlu tuttum. Donald Trump 34 dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu. Hata yapmayalım. Bu kampanya sadece bizim Donald Trump'a karşı olmamızla ilgili değil. Bu kampanya kimin için savaştığımızla ilgili. Donald Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor. O ve onun aşırı Proje 2025 gündemi orta sınıfı zayıflatacaktır” dedi.