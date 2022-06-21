Dünya Kamboçyada dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı
ASYA

Kamboçya'da dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı

Kamboçya'da, 300 kilogram ağırlığında, "dünyanın en büyüğü" olduğu tahmin edilen tatlı su balığı ağlara takıldı.

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Haber Merkezi AA
Kamboçyada dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı
Yakalanan dev vatoz

BBC’nin haberine göre, Koh Preah Adası'ndaki balıkçı, Çin, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam topraklarından geçen dünyanın 12’nci en uzun nehri Mekong'da dev vatoz balığına rastladı.

Dünyanın en büyük tatlı su balığı olduğu ifade edilen balığın 300 kilogram ağırlığında, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2,2 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Nesli tükenmekte olan dev vatoz balığının hareketlerinin izlenmesi için takip cihazı takılarak nehre geri bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Biyolog Zeb Hogan, söz konusu balığın 20 yıllık araştırmalarında karşılaştığı en büyük tatlı su balığı olduğunu ifade etti.

Nehrin Tayland sınırlarında 293 kilogram ağırlığında bir kedi balığına rastlanmıştı.

Antalya’da tutulan 100 kiloluk dev balık şaşkına çevirdi, tekneyi bir saat sürükledi: 'Abi efsane, efsane'
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Antalya’da yıllardır amatör balıkçılık yapan Yusuf Kara, Mustafa Genç ve Gökhan Gencer, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı’nda hareket etti.
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Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi.
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İki saat süren mücadelenin ardından balık, Balıkçı Barınağı Limanı’na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.
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Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, “Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.<br>
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“Çekmemiz biraz uzun sürdü”<br><br>Balığın tutulma sürecini anlatan amatör balıkçı Yusuf Kara, “Dün akşam saatlerinde hazırlığımızı yaptık. Geceden yola çıktık. Uzun bir yolcuğumuz oldu. Yemlik balıklarımız ile orkinosun peşine düştük. Balığımızı istediğimiz yerde yakaladık. Çekmemiz biraz uzun sürdü. Bizi yormadı. Güzel bir avcılık oldu...
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Yine bir Antalya’da hatırı sayılır rekor bir balık çıktı. Çok mutluyum. 100 kilo geldi. Gayet de Antalya için güzel. Orkinos Antalya’da çıkmayan bir balık. Bulunmayan bir balık, göç balığıdır. Burada çıkarabilmek gerçekten zor bir iş” dedi.
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“Biz de emeğimizin karşılığını aldık”<br><br>Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, “Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz, ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. Bir saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup arkadaşlarımıza dağıtıyoruz” açıklamasına yer verdi.
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Oltanın ucunda 100 kilogramlık orkinos gören balıkçılar “Abi efsane, efsane”
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Antalya’da tutulan 100 kiloluk dev balık şaşkına çevirdi, tekneyi bir saat sürükledi: 'Abi efsane, efsane'
Antalya'da üç amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kilogramlık orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledikten sonra 2 saat süren mücadelenin ardından tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı güçlükle çeken ve bir anda karşılarında dev balık gören balıkçıların, “Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Erzincan'da yakalandı 80 kilo ağırlığında: 'Değerini bilen alıyor'
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Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlar da dev balığı büyük bir ilgi ile izledi.
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Yaklaşık 80 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.
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Vatandaşlardan Orhan Bedir, dev Turna balığının, İliç Kemaliye ilçeleri arasında bulunan Çaltı Barajında yalnızca kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.
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Bedir, “Yazın yakalamanız imkânsız bu balığı. Son bir iki ay içinde böyle 75-80 kilo ağırlığında balıklar getiriyor arkadaşlar. Geçimlerini balıkları satarak bu şekilde sağlıyorlar. Erzincan’da Fırat’tan çıkan doğal ve etten daha lezzetli bir balık. Bu balığın değerini bilen alıyor” şeklinde konuştu.
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Esnaf Sinan Atasever ise, “Balıklar Elazığ tarafından geliyor. Bu sefer canlı canlı geldi. Güzel bir balık. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç sene böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor. Elazığ’da bu balıklar daha çok biz oradan getirtiyoruz. Dev turna balığını biraz sonra kesip satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.
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Turna balığının kilosu 50 TL’den satışa sunuldu.
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80 kiloluk dev balık tezgâhta alıcı buluyor
Erzincan'da yakalandı 80 kilo ağırlığında: 'Değerini bilen alıyor'
Erzincan'da yakalanan 80 kilo ağırlığındaki dev turna balığını tezgâhta satışa sunuldu. Vatandaşlar "Erzincan'da Fırat'tan çıkan doğal ve etten daha lezzetli bir balık. Bu balığın değerini bilen alıyor” diyor.


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