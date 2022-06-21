Kamboçya'da dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı

Esnaf Sinan Atasever ise, “Balıklar Elazığ tarafından geliyor. Bu sefer canlı canlı geldi. Güzel bir balık. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç sene böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor. Elazığ’da bu balıklar daha çok biz oradan getirtiyoruz. Dev turna balığını biraz sonra kesip satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.