Kamerun ordusu Nijerya sınırına asker konuşlandırdı

Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Kamerun ordusu Nijerya sınırındaki çatışmaları engellemek için sınır köyü Gayama’ya 100 asker konuşlandırdı.

Nijeryalı çobanlarla Kamerunlu ayrılıkçılar arasında yaklaşık bir haftadır devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların, hayvanlarına yiyecek bulmak için sınırı aşan Nijeryalı çobanların, bölgede etkili olan Kamerunlu ayrılıkçıların talep ettiği parayı ödememesinin ardından çıktığı ileri sürülüyor.