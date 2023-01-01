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Dünya
Nijerya'da bir papaz evi ateşe verilerek öldürüldü
Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer eyaletinde evi silahlı kişiler tarafından ateşe verilen bir papazın hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, saldırganları yakalamak amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
11:20 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Eyalet Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, silahlı kişilerin, Paikoro bölgesindeki Saint Peter ve Paul Katolik Kilisesi'nin papazı Isaac Achi'nin evini ateşe verdiğini açıkladı.

Abiodun, Papaz Achi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, diğer bir papaz Father Collins'in ise kaçmaya çalışırken açılan ateşte sırtından yaralandığını aktardı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Nijer, adam kaçırma ve haydutluk nedeniyle güvenlik tehditlerinin yoğun yaşandığı eyaletlerden biri olarak biliniyor.

Ülkede, şubatta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi silahlı saldırıların artması dikkati çekiyor.

#Nijerya
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#öldürülme
3 gün önce
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Nijerya'da bir papaz evi ateşe verilerek öldürüldü
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