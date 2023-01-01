Kanada Başbakanından artan gıda fiyatlarından sorumlu tuttuğu süpermarketlere uyarı: Vergileri yükseltirim

Kanada Başbakanı süpermarketlerden alınan vergileri yükseltme mesajı verdi.
Kanada'da temmuz ayında market fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında artarak yüzde 3,3 olan genel enflasyon oranının oldukça üzerinde yükseliş kaydetti.
Artan gıda fiyatları için harekete geçen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, süpermarket zincirlerinin kârlarına kâr kattığını belirtti, ülkede artan gıda fiyatlarından süpermarket sahiplerini sorumlu tuttu.
Trudeau konuya çözüm bulmak için zincir süpermarket sahiplerine 9 Ekim'e kadar süre tanıdı ve toplantı için Başkent Ottawa'ya çağırdı.
Trudeau, aralarında Walmart ve Costco'nun da bulunduğu beş büyük süpermarket zincirinin başkanlarından, 23 Kasım'daki Şükran Günü'nden önce artan fiyatlara çözüm bulmak üzere plan hazırlamalarını isteyeceklerini belirtti.
Toplantıya getirecekleri çözüm planının orta sınıfa kayda değer bir rahatlama getirmediği takdirde kontrolü ele alacaklarını söyledi.
'Marketlerimizin rekor kâr elde etmesi doğru değil'
"Kanadalılar, sofralarına yiyecek koymakta zorlanırken, en büyük marketlerimizin rekor kâr elde etmesi doğru değil" diyen Trudeau, konuşmasında net mesajlar verdi:
Zincir marketlere vergi uyarısı
"Çok açık söylüyorum. Planları orta sınıf ve bu sınıfa ulaşmak üzere çalışan insanlar için gerçek bir rahatlama sağlamazsa, o zaman daha fazla adım atarız. Vergi tedbirleri dahil olmak üzere hiçbir şeyi göz ardı etmeyiz."
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Trudeau'nun bu açıklamaları, Türkiye'de artan market fiyatlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlerle ilgili sözlerini hatırlattı.