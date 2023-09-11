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Dünya

Uçağı arızalanan Kanada Başbakanı Trudeau Hindistan'da mahsur kaldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'da ki G20 zirvesinin ardından Pazar günü Kanada'ya döneceği sırada uçağının arızalanması nedeniyle gece boyunca Hindistan'da mahsur kaldı.

Afra Betül Özdemir
09:52 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve heyeti, uçağının arızalanmasının ardından G20 zirvesi için geldikleri Yeni Delhi'de mahsur kaldı.


The Guardian'ın haberine göre, Kanadalı yetkililer heyetin Hindistan'daki kalış sürelerini bir gün daha uzatmak zorunda kaldıklarını doğruladı.


Yeni Delhi'deki Kanada Yüksek Komisyonu, Kanada Hava Kuvvetlerinin heyete
"teknik zorluklar yaşadığını"
bildirdiğini belirten bir açıklamayı yayınladı.

Justin Trudeau ve oğlu Xavier Trudeau

"Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak"
denildi.

Trudeau, son aylarda uçak sorunları nedeniyle mağdur olan tek dünya figürü değil. Ağustos ayında, Almanya dışişleri bakanı Annalena Baerbock, hükümet uçağında yaşanan bir sorun yüzünden iki kez Abu Dabi'ye dönmek zorunda kaldıktan sonra Okyanusya gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.







#Kanada
#Justin Trudeau
#G20
#Hindistan
#Yeni Delhi
32 dakika önce
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