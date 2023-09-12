Müslüman bir aileyi vahşice katletmişti: Saldırı ile ilgili korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı

Batı'da İslam karşıtlığı üzerinden yükselen yabancı düşmanlığı artık bireysel terör saldırılarına dönüşmüş durumda.

2021 yılının Haziran ayında Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentinde bir kavşakta bekleyen beş kişilik Müslüman bir aile, 20 yaşındaki Nathaniel Veltman adlı saldırganın hedefi olmuştu.

4 Müslüman hunharca katledildi

Veltman'ın kasıtlı olarak kamyonu üzerlerine sürerek çarpması sonucu 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman hayatını kaybetti. 9 yaşındaki bir diğer çocuk ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aylarca planlamış

Müslüman aileyi katleden teröristin dayanak noktasının beyaz milliyetçiliği olduğunu belirten federal savcı Sarah Shaikh, duruşmanın yürütüldüğü mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, Veltman'ın hain saldırı üç ay boyunca planladığı aktardı.

'Amacı siyasi'

Veltman'ın saldırısından iki hafta önce satın aldığı kamyoneti "son sürat" kullandığını ve kaldırıma çıkarak kurbanlara çarptığını kaydeden Shaikh, Veltman'ın gözaltına alındıktan sonra dedektiflere amacının siyasi olduğunu anlattığını belirtti.

Shaikh, Veltman'ın saldırının gerçekleştiği gün evinden öldürme niyetiyle Müslüman insanları aramak üzere ayrıldığını söylediğini ve araçların Müslümanlara saldırmak için kullanılabileceği mesajını vermek için saldırısında kamyon kullandığını ifade ettiğini söyledi.

Saldırgan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etmedi.

5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

Saldırıya tepkiler

Hain saldırının ardından ülkede Müslüman aileye destek için binlerce kişinin katıldığı destek yürüyüşü düzenlendi. Farklı inançlardan binlerce kişi saldırganın polis tarafından yakalandığı bölge yakınındaki bir camiye yürüdü.

Ontario'nun başka şehirlerinde de benzer etkinlikler düzenlenirken yürüyüşe katılanlar 'Nefretin burada evi yok', 'Nefrete karşı sevgi' yazılı pankartlar taşıdı.



