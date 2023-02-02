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Dünya

Kanada Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerini ülkeye kabul edecek

Kanada Parlamentosu, Çin'den kaçan ancak geri dönmeleri için baskı yapılan 10 bin Uygur türkünün ülkeye kabulüne ilişkin önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Parlamentoda dün oylanan önerge, Kanadalı milletvekillerin Şubat 2021'de Çin'in, Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara ve diğer etnik Müslümanlara muamelesini "soykırım" olarak tanımlama adımına dayanıyor.

13:52 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Kanada Çin'den kaçan Uygur Türklerini ülkeye kabul edecek

Kanada Çin'den kaçan Uygur Türklerini ülkeye kabul edecek

Kanada Parlamentosu, Çin'den kaçan ancak geri dönmeleri için baskı yapılan 10 bin Uygur mültecinin ülkeye kabulüne ilişkin önergeyi oy birliğiyle kabul etti.


Parlamentoda dün oylanan önerge, Kanadalı milletvekillerin Şubat 2021'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara ve diğer etnik Müslümanlara muamelesini "soykırım" olarak tanımlama adımına dayanıyor.

Parlamentoda kabul edilen önergeyi destekleyen Kanadalı milletvekili Sameer Zuberi, düzenlediği basın toplantısında, on binlerce kişinin bölgeden kaçtığını belirterek en az 1600 kişinin Çin'in emriyle diğer ülkelerde gözaltına alındığı veya zorla ülkelerine geri gönderildiğini iddia etti.


Zuberi, Başbakan Justin Trudeau ve kabinesinin önergeyi desteklemek için oy kullandığını, bağlayıcı olmamasına rağmen hükümetin "bunu (önerge) gerçekleştirme niyetinin" olduğunu söyledi.


Zuberi,
"(Önerge) Uygur halkına yönelik insan hakları ihlallerini kabul etmediğimizin açık işaretidir."
dedi. Önerge, 2024'ten başlanarak 2 yılda 10 bin Uygur'un Kanada'ya yerleştirilmesini kapsıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geçen sene Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor yayımlamıştı.


Raporda, Çin'in Sincan'daki baskıcı ve ayrımcı uygulamalarının etkisinin sınırları aştığı, tutuklamalar ve eğitim kamplarında zorla çalıştırmalardan ötürü birçok kişinin ailesinden ayrı düştüğü veya baskı ortamından ötürü ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanmıştı.


Pekin yönetimi ise kampların terörle mücadele ve azınlıklara mesleki eğitim sağlama açısından önemli olduğunu savunuyor.



#Çin
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#Uygur
43 dakika önce
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Kanada Çin zulmünden kaçan Uygur Türklerini ülkeye kabul edecek
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