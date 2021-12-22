Dünya Kanada Tabipler Birliği Dergisinde skandal yazı Başörtüsüne "baskı ve çocuk istismarı aracı" nitelemesi
AMERİKA

Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nde skandal yazı: Başörtüsüne "baskı ve çocuk istismarı aracı" nitelemesi

Kanada Tabipler Birliğinin yayın organında İslamafobik bir yazı yer aldı. Başörtüsünün "baskı ve çocuk istismarı aracı" olduğu gibi iddiaların bulunduğu yazı, ülkede yaşayan Müslümanlardan tepki gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kanada Tabipler Birliği Dergisinde skandal yazı: Başörtüsüne baskı ve çocuk istismarı aracı nitelemesi
(Arşiv)

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal) isimli yayın organının son sayısında Dr. Sherif Emil imzalı yazıda, başörtüsünün bir "baskı ve çocuk istismarı aracı" olduğu gibi iddialar yer aldı.

Yazının yayımlanmasının ardından çok sayıda Müslüman, yorumlarıyla görüşlere karşı çıkarken Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) de yazıya tepki gösterdi.

"YAZI GERİ ÇEKİLMELİ VE ÖZÜR DİLENMELİ"

NCCM Quebec Eyaleti Direktörü Lina El Bakir, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada Tabipler Birliğine çağrıda bulunarak, "son derece İslamofobik olan yazının geri çekilmesini ve kamuoyundan özür dilemesini" talep etti.

Bakir açıklamasında şunları kaydetti:

"Dr. Emil'in, Müslüman kızlar ve kadınlar hakkında bu kadar çirkin ve bariz İslamofobik yorumlar yapması, sorumluluklarına sahip bir tıp uzmanı için dehşet verici. Bu makale, bu ülkede nefretin en şiddetli biçimlerinden bazılarıyla karşı karşıya kalan bir nüfus hakkında klişeleri ve ırkçı kinayeleri canlandırıyor. Kanada Tabipler Birliğini yazıyı yayından kaldırmaya ve daha fazla zarar vermeden hemen önce kamuoyundan özür dilemeye çağırıyoruz."

Kanada'da skandal karar: Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
DÜNYA
Kanada'da skandal karar: Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kovulan Fatıma'ya Kanadalılar sahip çıktı: Başörtülü öğretmene büyük destek
DÜNYA
Kovulan Fatıma'ya Kanadalılar sahip çıktı: Başörtülü öğretmene büyük destek

YouTuber Başak Kablan başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil politik ve cinsiyetçi
HAYAT
YouTuber Başak Kablan başörtüsünü hedef aldı: Dinle ilgili değil politik ve cinsiyetçi
9 kişilik rakibi yenemedi

9 kişilik rakibi yenemedi

​Sarı lacivertlilerden taraftarı sinirlendiren puan kaybı.
Geceye damga vuran an

Geceye damga vuran an

​Karagümrük-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan an.
FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete akıl verdi: AK Parti yapıyor siz bakıyorsunuz

İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği.
İstanbul'un rengi değişti

İstanbul'un rengi değişti

Koronavirüs tablosunda dikkat çeken ayrıntı.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.