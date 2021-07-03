​Kanada’da her gün yeni bir skandal: Çocuklar yakmışlar

Kanada’daki yatılı kilise okulu skandallarına bir yenisi daha eklendi. British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan bin 148 isimsiz çocuk mezarı hakkındaki tartışmalar sürerken, Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu’nda bazı çocuk cesetlerinin de yakıldığı iddia edildi. Bölgede yaşayanların ifadeleri kan dondurdu.

Babasının da Mohawk Yatılı Kilise Okulu’nda kaldığını söyleyen Doug Enhug, kilise okulunda isimsiz mezarlar olup olmadığına dair soruya, “Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş. Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim” yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş da, “Binada krematoryum var. Orada ‘çöplerini’ yok ettiklerine dair çok hikaye dinledim. Bölgede yine de arama yapılmasına destek veriyoruz. Aramadan asla bilemeyiz” ifadelerini kullandı.