Dünya Kanadada her gün yeni bir skandal Çocukları yakmışlar
AMERİKA

Kanada’da her gün yeni bir skandal: Çocukları yakmışlar

Kanada’daki kilise okulu skandallarına yenisi eklendi. Üç ayrı yatılı okulda bulunan bin 148 isimsiz çocuk mezarıyla ilgili tartışmalar sürerken, bazı cesetlerin yakıldığı iddia edildi. Babasının Mohawk Yatılı Kilise Okulu’nda kaldığını söyleyen Doug Enhug, aramalar için “Orada bir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kanada’da her gün yeni bir skandal: Çocukları yakmışlar
Bölgede yaşayanların ifadeleri kan dondurdu.

Kanada’daki yatılı kilise okulu skandallarına bir yenisi daha eklendi. British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki 3 ayrı yatılı kilise okulunda bugüne kadar ulaşılan bin 148 isimsiz çocuk mezarı hakkındaki tartışmalar sürerken, Ontario eyaletine bağlı Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulu’nda bazı çocuk cesetlerinin de yakıldığı iddia edildi. Bölgede yaşayanların ifadeleri kan dondurdu.

  • Babasının da Mohawk Yatılı Kilise Okulu’nda kaldığını söyleyen Doug Enhug, kilise okulunda isimsiz mezarlar olup olmadığına dair soruya, “Orada hiçbir şey bulamazlar. Çünkü cesetleri yaktılar. O okuldan kurtulan birinden dinledim. Krematoryumda bir cesedi yakarlarken görmüş. Babamdan da defalarca hikayelerini dinledim” yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş da, “Binada krematoryum var. Orada ‘çöplerini’ yok ettiklerine dair çok hikaye dinledim. Bölgede yine de arama yapılmasına destek veriyoruz. Aramadan asla bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

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