Dünya Kanadada muhtemel yeni çocuk mezarları belirlendi
AMERİKA

Kanada’da muhtemel yeni çocuk mezarları belirlendi

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde yapılan incelemede, mezar olduğu düşünülen 200 yeni yer tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Kanada’da muhtemel yeni çocuk mezarları belirlendi
Kanada'da 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu.

+

Fraser Valley Üniversitesi'nden Profesör Sarah Beaulieu, Tk'emlups te Secwepmc First Nation yerli topluluğu tarafından düzenlenen basın toplantısında yeni çalışmalara ilişkin ilk bulguları açıkladı.

Yüzey tarama radarı uzmanı olan Prof. Beaulieu, Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde hala araştırılması gereken yaklaşık 650 bin metrekarelik arazi olduğunu söyledi.

Bulunan kemik kalıntıları incelemeye gönderildi.
Bulunan kemik kalıntıları incelemeye gönderildi.

Muhtemel 200 yer belirlendi

İlk bulgularda mezar olması muhtemel 200 yerden çıkarılan kemik ve diş örneklerinin incelemeye gönderildiğini anlatan Prof. Beaulieu, bulgu yerlerindeki ceset kalıntılarının bir tabut içinde olmayışının, hem keşfi hem de cesede dair incelemeyi zorlaştırdığını kaydetti.

Hayatta kalanlardan, gece yataklarından kaldırılan çocukların, meyve bahçesine mezar kazmaya götürüldüğü bilgisini aldıklarını söyleyen Prof. Beaulieu, bölgedeki bir elma bahçesinden çocuk kaburga kemiği ve dişi bulduklarını ifade etti.

Çok küçük bir alan incelendi

Bunun üzerine ilk etapta 7 bin metrekarelik bir alana yoğunlaştıklarını bildiren Prof. Beaulieu, bölgede halen arama kararı aldıkları yaklaşık 647 bin 500 metrekarelik alan olduğunu belirtti.

Prof. Beaulieu, bulguların adli tıp tarafından incelendiğini ve bölgedeki resmi kayıtlarda olmayan isimsiz mezarların gerçek sayısının bundan sonra ortaya çıkacağını vurguladı.

‘Bu ağır bir gerçek’

Toplantıyı düzenleyen Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan Rosanne Casimir, hükümete ve Katolik Kilisesi'ne okullardaki kayıt ve kaynakları açıklama çağrısında bulundu.

Casimir, "Bu ağır bir gerçek. Kanıtlar ortaya çıktıkça takip edeceğiz. Kaybolanların kimliğini belirleme sorumluluğunu, halihazırda travma geçirmiş ve yeniden geçirmekte olan, bu okullardan sağ kurtulanlara yüklemekten nefret ediyoruz. Hayatta kalanların bizimle paylaştığı sözlü anlatımlara kulak verirken bilimi takip edeceğiz. Bu konu, ‘tarihin karanlık bir bölümü’ olarak anılıyor, ancak yerli halk bugün yaşadıkları yankılarla çok daha canlı." diye konuştu.

Kanada’da dehşete düşüren bir toplu mezar daha: İsimsiz 160 çocuk mezarı bulundu
DÜNYA
Kanada’da dehşete düşüren bir toplu mezar daha: İsimsiz 160 çocuk mezarı bulundu

Kanada hükümeti ve Katolik Kilisesi'ne okullardaki kayıt ve kaynakları açıklama çağrısı yapıldı.
Kanada hükümeti ve Katolik Kilisesi'ne okullardaki kayıt ve kaynakları açıklama çağrısı yapıldı.

"Doğruyu söylemek için buradayız"

Bulguları açıklamanın amacının akıbetleri bilinmeyen çocukları onurlandırmak olduğunu dile getiren Casimir, "Misilleme için burada değiliz. Doğruyu söylemek için buradayız. Kayıp çocuklara, ailelerine ve topluluklarına barış getirmenin bir yolunun haritasını çıkarıyoruz." dedi.

Çocuk mezarları yatılı kilise okulunun bahçesinde bulundu.
Çocuk mezarları yatılı kilise okulunun bahçesinde bulundu.

Binin üzerinde çocuk mezarları bulunmuştu

29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran’da da Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.

British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz'da yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Kanada'da yatılı okullarda Kızılderili (Yerli) çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykellerini yıktı.
Title
Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi’nde toplanan yüzlerce protestocu, Her Çocuk Önemlidir mitingi sırasında bir zamanlar çocuktuk sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı.
Title
Yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise, olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı.
Title
Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.
Title
Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, fakat olayların bazılarının Yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı
Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (Yerli) halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kalıntıların tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın tepki ve protestolarına hedef oldu. Toplu mezarlara ve Kızılderili halkına yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı.
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.