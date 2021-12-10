Dünya Kanadada skandal karar Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
AMERİKA

Kanada'da skandal karar: Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada’nın Quebec eyaletinde Müslüman bir ilkokul öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle son verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kanadada skandal karar: Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.

Kanada'nın en büyük özel televizyon ağı CTV’de yer alan habere göre, Chelsea İlköğretim Okulunda ismi açıklanmayan Müslüman öğretmen, başörtüsü taktığı için önce sınıftan daha sonra da okuldan çıkarıldı.

  • Batı Quebec Halk Okulları Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Müslüman öğretmeninin, kamu çalışanlarının dini semboller takmasını yasaklayan Quebec eyalet yasası nedeniyle sınıftan çıkarıldığı ve görevden alındığı belirtildi.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu Başkanı Wayne Daly, söz konusu yasanın temel insan haklarına karşı olduğunu hükümete bildirdiklerini ancak yasanın gereğini yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kanada’nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasını yasaklamıştı.

Amerika’da siyahi Müslüman kadın belediye başkanı seçildi
DÜNYA
Amerika’da siyahi Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

Fransa'nın İslam'la savaşı bitmiyor: 'Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor'
DÜNYA
Fransa'nın İslam'la savaşı bitmiyor: 'Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor'

Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini
DÜNYA
Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini

Fransa’da suçun tanımı değişti: İslami semboller suç unsuru oldu
DÜNYA
Fransa’da suçun tanımı değişti: İslami semboller suç unsuru oldu

Belçika'da "başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı
DÜNYA
Belçika'da "başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.