Dünya Kanadada Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı
AMERİKA

Kanada'da Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı

Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı. 7 milyon Kanada doları hedeflenen kampanyada, satın alınacak Bayraktar TB2'nin, 24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Kanadada Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı
Bayraktar İHA

Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapıldı.

  • Toplanan bağışlarla satın alınacak Bayraktar TB2'nin, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı
EKONOMİ
Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı

Kanada'da bir milyondan fazla Ukraynalının bulunduğu belirtilen kampanyada, herkesin en az 7 Kanada doları bağışlaması durumunda 7 milyon Kanada doları hedefine ulaşılabileceği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere insani yardım sağlamak için kurulan UhelpUkraine, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan yardımı doğrudan sivillere ulaştırıyor.

Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest
EKONOMİ
Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için benzeri kampanyalar Litvanya, Polonya ve Norveç'te başlatılmıştı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe etmiş, dayanışmaya katkıda bulunmuştu.

Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
FOTOĞRAF 7
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Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı.
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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.
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Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.
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Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.
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Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.<br>
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Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.<br>
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Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.
Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.

Kanada Türkiye'ye SİHA parçaları satışını askıya almıştı

Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

Selçuk Bayraktar: Kanada'nın vermediği kamera yerli olarak üretiliyor
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Selçuk Bayraktar: Kanada'nın vermediği kamera yerli olarak üretiliyor

Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurmuştu.

Kanada geçen yıl askıya aldığı Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etti: Gerekçe Dağlık Karabağ zaferi
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