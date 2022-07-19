Kanada'da Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı

Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor.

Kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapıldı.

Toplanan bağışlarla satın alınacak Bayraktar TB2'nin, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olan 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusuna teslim edilmesi amaçlanıyor.

EKONOMİ Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı

Kanada'da bir milyondan fazla Ukraynalının bulunduğu belirtilen kampanyada, herkesin en az 7 Kanada doları bağışlaması durumunda 7 milyon Kanada doları hedefine ulaşılabileceği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere insani yardım sağlamak için kurulan UhelpUkraine, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan yardımı doğrudan sivillere ulaştırıyor.

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EKONOMİ Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan büyük jest

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için benzeri kampanyalar Litvanya, Polonya ve Norveç'te başlatılmıştı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe etmiş, dayanışmaya katkıda bulunmuştu.

FOTOĞRAF 7 Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor. Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti. Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.<br> Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.<br> Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor. Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.

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Kanada Türkiye'ye SİHA parçaları satışını askıya almıştı

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