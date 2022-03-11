Dünya Kanadadan Abramoviche yaptırım 32 Rus firmasıyla ticaret de yasaklandı
AMERİKA

Kanada'dan Abramovich'e yaptırım: 32 Rus firmasıyla ticaret de yasaklandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya oligarka yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirkete de ticareti yasakladıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kanadadan Abramoviche yaptırım: 32 Rus firmasıyla ticaret de yasaklandı
Roman Abramovich

Trudeau, bir hafta süren Avrupa temaslarının son durağı olan Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Abramovich'in en büyük hissedarı olduğu Rus çelik üreticisi Evraz'ın Kanada operasyonlarının bu hareketten etkilenmeyeceğini kaydetti.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Rus yetkililere ve Abramovich gibi oligarklara yönelik yaptırımlar, Kanada'daki ekonomik faaliyetlerden veya yatırım yaptıkları şirketlerde çalışan Kanadalıların sıkı çalışmasından fayda sağlayamamaları için onlara yöneliktir." dedi.

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Justin Trudeau, Ukrayna'ya yardım için hükümetinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve yardım için daha fazlasını yapmayı planladığını belirterek, buna Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar için bir hava yolu tahliyesinin de dahil olduğunu ifade etti, ancak bu konuda detay vermedi.

İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramovich, Kanada'da faaliyet gösteren çelik şirketi Evraz'da da yüzde 28 hisseye sahip.

Kanada'nın ticaret yasağı getirdiği 32 Rus firmasının, savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdikleri vurgulandı.

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