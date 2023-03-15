|
Reklam
Reklam
Dünya

Kanadalı bakan halkı İslamofobiyi kınamaya çağırıyor

Kanada federal hükümetinin Müslüman bakanlarından Ahmed Hussen, halkı İslamofobiyi kınamaya çağırdı.

18:23 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Ahmed Hussen

Ahmed Hussen

Kanada hükümetinin Somali asıllı Barınma, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bakanı Ahmed Hussen, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Herkes için daha güvenli, daha eşit ve eşitlikçi bir Kanada inşa etmeye devam ederken, tüm Kanadalıları İslamofobiyi kınamaya ve hoşgörüsüzlük yerine kapsayıcı olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Hussen açıklamasında, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde, Kanada ve dünyadaki Müslüman topluluklarla dayanışma içindeyiz. Nerede ve ne zaman olursa olsun İslamofobi, nefret kaynaklı şiddet ve sistemik ayrımcılığı kınamak ve bunlarla mücadele etmek için harekete geçme taahhüdümüzü yineliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

'Irkçılık karşıtı eylem planı için 85 milyon dolar yatırım'

Hükümetinin İslamofobi ile mücadele için yeni bir Irkçılık Karşıtı Strateji ve Nefretle Mücadele Eylem Planı başlattığını kaydeden Hussen, bunun için 85 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

'İslamofobiye karşı yapılması gereken daha çok iş var'

İslamofobi'nin, hem bireyler hem de toplumlar için uzun vadeli zararlı sonuçlara yol açan, Müslüman topluluklar için hala somut olarak yaşanan bir gerçeklik olduğuna işaret eden Hussen, "İslamofobi, ayrımcılık ve nefretin hiçbir şekilde Kanada'da yeri yoktur. Yapılması gereken daha çok iş olduğunun farkındayız ve hükümetimiz bu önemli mücadelede Kanadalı Müslüman toplulukların yanında çalışmaya devam edecek." diye konuştu.




#Kanada
#Kanada Barınma Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bakanı Ahmed Hussen
#Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü
25 dakika önce
default-profile-img
Kanadalı bakan halkı İslamofobiyi kınamaya çağırıyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yerli üretimin nabzını tutan TÜMOSAN Konya Tarım Fuarı’nda yerini aldı: Traktör satışları yüzde 43 oranında yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
Kılıçdaroğlu’na ‘torpil yapıyorlar’ diye şikayet eden şahsı depremzedeler yalanladı: O kişi çadır kentte kalmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.