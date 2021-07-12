Dünya Kanadalı rahip itiraf etti Hükümetlesuç ortağıyız
AMERİKA

Kanadalı rahip itiraf etti: Hükümetle suç ortağıyız

Kanada’da Katolik Kilisesi’ne bağlı okullarda 5 bin civarında çocuğun tıbbi denek olarak kullanılmasının yanı sıra, işkence, taciz ve tecavüz eşliğinde öldürülerek topluca gömülmesiyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. 85 yaşındaki eski rahip Andre Poilievre, “Bu okulların uygulamasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanadalı rahip itiraf etti: Hükümetle suç ortağıyız
Poilievre, çocuk katliamında Katolik Kilisesi’nin hükümetle beraber bu suça ortak olduğunu ifade etti ve ülkenin kirli yüzünü bir kere daha ortaya koydu.

Kilise bahçelerinde işkence edilip tıbbi denek olarak kulanılan yerli halkın çocuklarına ait bulunan toplu mezarlarla ilgili Kanada’lı eski psikopos Andre Poilievre’den çarpıcı bir itiraf geldi. Poilievre, çocuk katliamında Katolik Kilisesi’nin hükümetle beraber bu suça ortak olduğunu ifade etti ve ülkenin kirli yüzünü bir kere daha ortaya koydu.

Poilievre
Poilievre

Kanada’nın kirli tarihi ortalığa saçıldı: Kilise soykırım yapmış
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Kanada’nın kirli tarihi ortalığa saçıldı: Kilise soykırım yapmış
  • Yerli aileler üzerindeki yıkıcı etkisini gördükten sonra, 1978’de beyaz rahip elbisesini bir çöp kutusuna attığını belirten eski piskopos, “Katolik Kilisesi olarak sorumluyduk. Şimdi kolektif ve kurumsal bir yanıta ihtiyacımız var. Bu okulların tasarımında, uygulanmasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık” dedi.

Kanada’da her gün yeni bir skandal: Çocukları yakmışlar
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Kanada’da her gün yeni bir skandal: Çocukları yakmışlar

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’ye konuşan 85 yaşındaki Poilievre, kilisenin 2005 yılında kabul edilen Yatılı Kilise Okulları Uzlaşma Anlaşması’ndaki, “hayatta kalanlar için 25 milyon dolar bağış toplama” sözünü yerine getirmemesine de tepki gösterdi ve Katolik Kilisesi’nin kanunlardaki yasal boşlukları kullanarak mağdurlara ödenmek üzere taahhüt ettiği 25 milyon dolar bağışı toplamaktan kaçındığını dile getirdi.

Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı
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Kanada'da yatılı okullarda Kızılderili (Yerli) çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykellerini yıktı.
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Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi’nde toplanan yüzlerce protestocu, Her Çocuk Önemlidir mitingi sırasında bir zamanlar çocuktuk sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı.
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Yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise, olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı.
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Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.
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Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, fakat olayların bazılarının Yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.
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Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı
Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (Yerli) halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kalıntıların tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın tepki ve protestolarına hedef oldu. Toplu mezarlara ve Kızılderili halkına yönelik yapılanlara karşı tepki gösteren protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı.
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