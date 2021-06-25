​Kanada’nın kirli tarihi ortalığa saçıldı​: Kilise soykırım yapmış

Kanada devletinin topraklarına el koyduğu yerli halka uyguladığı soykırımın kanıtları ülkenin her noktasından çıkmaya devam ediyor. Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu. First Nation yerlilerinin çatı kuruluşu olan Egemen Yerli İlk Milletler Federasyonu (FSIN), Cowessess First Nation bölgesindeki eski Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu’nun sahasında resmi kayıtlarda olmayan yüzlerce çocuk mezarı keşfedildiğini açıklarken Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, düzenlediği basın toplantısında, bu ayın başından beri yürütülen çalışmalar sonucu şu ana kadar resmi kayıtlarda olmayan 751 mezar keşfedildiğini söyledi. Cowessess Şefi Cadmus Delorme ve FSIN Şefi Bobby Cameron, yaptıkları ortak açıklamada, net bir sayının elde edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak bölgedeki mezarların Kanada’da bugüne kadar bulunanların en fazlası olacağının altını çizdi.

REKLAM

Kanada’da yeni çocuk mezarları bulunmaya devam ediyor.

139 OKULDA BAŞLATILDI

Kanada resmi kayıtlara göre Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu, 1899’dan 1997’ye kadar eyaletin başkenti Regina’nın yaklaşık 140 kilometre doğusunda, Cowessess yerlilerinin olduğu bölgede faaliyet gösterdi. British Columbia eyaletinin Kamlopps kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 29 Mayıs’ta 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu mezarların bulunması üzerine, ülkedeki 139 okulda başlatılan radar taramalarında yeni mezarlar keşfedilmişti.

KAZA DEĞİL KATLİAM

Kanada’daki First Nation yerlilerinin Ulusal Şefi Perry Bellegarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cowessess First Nation’da yüzlerce isimsiz mezarın bulunduğu haberi kesinlikle trajik ama şaşırtıcı değil. Tüm Kanadalıları bu son derece zor ve duygusal zamanda First Nation’ın yanında olmaya çağırıyorum.” dedi. Saskatchewan’daki Little Pine First Nation Şefi Wayne Semaganis de CBC Haber’e verdiği demeçte, “Bugün bile halktan hala küçümseme var. ‘Bu bir tarih, geçmişte kaldı’ diyorlar. Hayır, geçmişte değil. Bugün de devam ediyor. Yatılı okullara gömülen bu çocuklar öldürüldü” şeklinde konuştu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Mezarların bulunduğu Saskatoon kentinde, Marieval Kızılderili Konut Okulu’ndaki isimsiz mezarlarda bulunan tüm çocukları onurlandırmak için bayraklar yarıya indirildi. Ülkedeki Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1880’lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı. 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ve istismara maruz bırakıldı.

KOBAY YAPTILAR

Ülkede 2010’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun kayıtlarına geçen istismarların yanısıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneylerde kobay olarak kullanıldığı belirlendi. Federal hükümet, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.