Kanlı kariyeri için Lübnan'ı da yakacak!

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu’nun, 3 aydan fazladır yürüttüğü yıkım ve ölüm siyaseti çıkmaza girince, çareyi ateşi bölgeye yaymakta arıyor. Netanyahu’nun kendi siyasi kariyerini kurtarmak adına tüm bölgeye savaşı yaymak için bahane arayışında olduğu görülüyor. Terör devleti İsrailli yetkililerin, diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah’a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’a bildirdikleri iddia edildi.

Geri dönüş bahanesi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Hochstein’a yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturula-maması halinde Hizbullah’ı Lübnan’ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeceğine başvurmakta kararlı olduklarını iletti. Yetkililer, askeri müdahaleye gerekçe olarak ise Lübnan sınırına yakın ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yaşayan İsraillilerin geri dönüşünü sağlamak bahanesini ileri sürdüler.

ABD endişelenmiş

Amerikan Washington Post gazetesi ise Amerikalı yetkililerin “Netanyahu’nun Lübnan’daki çatışmaların yayılmasını iktidarını sürdürmenin anahtarı olarak görmesinden korktuklarını” belirtti. Haberde Netanyahu hükümetinin 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunu engelleyememesi sebebiyle iç kamuoyunda sert eleştirilere muhatap olduğu da hatırlatıldı ve ABD’nin özel görüşmelerde İsrail’i Lübnan’da ciddi bir gerilimin tırmanmaması konusunda uyardığı da bildirildi.

Başarılı olması zor

Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yapılan yeni bir gizli değerlendirmeye atıf yapılan haberde İsrail’in Lübnan’a savaşı genişletmesi halinde başarılı olmasının zor olacağı belirtildi ve “çünkü İsrail’in Gazze’deki çatışma göz önüne alındığında askeri kaynaklarının çok zayıf olduğuna” dikkat çekildi. Öte yandan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Lübnan’ın güneyinde meydana gelecek büyük ölçekli bir bombardıman bölgeyi ‘kapsamlı bir patlamaya’ sürükler” dedi.

Yeni cephe için suikast

2 Ocak’ta Beyrut’ta “Hizbullah’ın kalesi” olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’yi öldürmesi, işgalci yönetimin yeni bir cepheyi tetikleme amacı taşıdığı yorumuna neden olmuştu.







