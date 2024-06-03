Kanlı seçimin ardından Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanını seçti

Filistin yanlısı göstericiler, Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Siyonist İsrail'in Büyükelçilik binası önünde toplanarak terör devletinin Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. Meksika hükümetinden işgalci İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini kesmesini talep eden protestocu grupla büyükelçiliğin önünde güvenlik önlemi alan polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.