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Dünya

Kanlı seçimin ardından Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanını seçti

Eski devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. 2024 seçimleri ise ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.

11:26 - 3/06/2024 Monday
Güncelleme: 11:44 - 3/06/2024 Monday
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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum
Meksika
'da düzenlenen devlet başkanı seçimi geride kaldı.

Ülkede resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı.


Buna göre Eski devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Claudia Sheinbaum, ipi göğüsledi.


61 yaşındaki siyasetçi, rakibi muhalif aday Xochitl Galvez'i geride bırakmayı başararak Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.



Koltuğu 1 Ekim'de devralacak


Seçime katılımın yüzde 57 olduğu kaydedildi.


Meksika'nın yeni devlet başkanı, 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.


Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için de tercihte bulundu.


Tarihin en kanlı seçimi


Seçimlere, suikastlar damga vurdu.


Tam 38 siyasetçi, düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybetti.


Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.




#Claudia Sheinbaum
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