Kara mantar kabusu komşuda: O ülkede ilk can kaybı yaşandı

Irak’ta kara mantar kaynaklı ilk ölüm kaydedilirken,

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişide kara enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi.

Hastanın ölüm nedeni rapora da kara mantar olarak yansıdı. Kara mantardan ilk can kaybının görülmesi ve 4 ayrı daha vakanın kaydedilmesi üzerine açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah, söz konusu hastalığın bulaşıcı olmadığını belirtti.

Kara mantar hastalığının koronavirüs salgını öncesi bulunduğunu ifade eden Felah, hastalığının çok nadir bir mantar türü hastalığı olduğunu dile getirdi.

Felah, “Kara mantar toprakta, çürüyen bitkilerde, hayvan gübresinde ve hijyensiz kimselerde bulunur. Hastalık, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olmayanları fazla etkilemez” dedi.

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Mukormikoz (kara mantar) nedir?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

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Belirtileri neler?

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyine (ICMR) göre, yaygın belirtileri arasında özellikle yüz bölgesinde şişlik, göz ya da burun çevresinde kızarıklık, görme bozukluğu, siyah lekeler, bazen ağrı, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi durumlar yer alıyor.

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Tedavisi var mı?

Semptomlardan şüphelenildiğinde gecikmeden hastaneye başvurulması öneriliyor. Bu noktada öncelik, başka hastalıklar varsa onun kontrol altına alınması ve hızla tedaviye devam edilmesi.

Maddi olarak da maliyeti yüksek olan bu enfeksiyonun birincil tedavisi ise uzun süreli mantar önleyici ilaca ek olarak enfekte dokunun cerrahi müdahaleyle çıkarılması.