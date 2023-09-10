'Karabağ-Ermenistan yolu yeniden açılıyor' iddialarına Azerbaycan’dan yalanlama: Teklifimizi yasa dışı rejim reddetti

Bugün Rusya’nın inisiyatifiyle Rusya Kızılhaç Komitesi’nin gıda kargosunun Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Asgeran yolu üzerinden Hankendi’ye doğru gideceğini belirten Haciyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Ağdam-Hankendi ile Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak ICRC yüklerinin taşınması için açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır. Öyle ki Azerbaycan, 1 Eylül’de iyi niyetli bir jest olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak açılmasını kabul etti. Ancak yasa dışı rejim bunu reddetti" dedi.