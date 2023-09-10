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'Karabağ-Ermenistan yolu yeniden açılıyor' iddialarına Azerbaycan’dan yalanlama: Teklifimizi yasa dışı rejim reddetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi ile Azerbaycan ve Ermenistan’a giden yolların eş zamanlı olarak yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı.

15:11 . 10/09/2023 Pazar
IHA
Hikmet Haciyev

Hikmet Haciyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev, Laçın-Hankendi ve Ağdam-Asgeran yollarının açıldığı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Bugün Rusya’nın inisiyatifiyle Rusya Kızılhaç Komitesi’nin gıda kargosunun Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Asgeran yolu üzerinden Hankendi’ye doğru gideceğini belirten Haciyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Ağdam-Hankendi ile Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak ICRC yüklerinin taşınması için açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır. Öyle ki Azerbaycan, 1 Eylül’de iyi niyetli bir jest olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak açılmasını kabul etti. Ancak yasa dışı rejim bunu reddetti" dedi.


Bununla birlikte Laçın sınır kontrol noktasında Azerbaycan’ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğini vurgulayan Haciyev
, "Yasa dışı kukla rejimin feshedilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Bu, Karabağ’ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yoludur" ifadelerini kullandı. Karabağ’daki Ermenilerin sözde "cumhurbaşkanlığı seçimlerine" atıfta bulunan Haciyev, bu seçimlerin sahte ve uydurma olduğunu, Ermenilerin başarısız bir politikasının örneği olduğunu belirtti.


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#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
#Hikmet Haciyev
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