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Karabağ operasyonu sonrası Fransa'dan Azerbaycan'a alçak iftira: BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Azerbaycan'ın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatması Ermenistan destekçisi Fransa'yı endişelendirdi. Karabağ operasyonunda Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığını öne sürerek kara propagandaya soyunan Fransa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin, "Fransızlar Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur." yanıtını verdi.

Seren Som
18:04 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu Ermenistan'ın Batılı dostlarını endişelendirdi.

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu Ermenistan'ın Batılı dostlarını endişelendirdi.

Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.

Ancak hem Ermenistan ve hem de destekçi Fransa uluslararası kamuoyundaki algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunda Azerbaycan'ı karalama çabası

Fransa, Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan'ı kınayıp skandal bir bildiri yayınlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Fransız hükümetin yayınladığı bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasına da yer verildi.

Söz konusu skandal bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Fransa, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere ağır silahlar kullanarak askeri operasyon başlatmasını en güçlü şekilde kınıyor. Aylardır süren yasadışı ablukadan halihazırda etkilenen binlerce sivili tehdit eden ve uluslararası toplumun müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarına aykırı olan bu tür tek taraflı eylemi hiçbir bahane haklı gösteremez."

Azerbaycan'dan Fransa'ya sert yanıt: Fransa bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
"Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir.
" denilen duyuruda,
"Fransız yetkililer, Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur"
ifadeleri yer aldı.


#Fransa
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Karabağ
40 dakika önce
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