Karabağ operasyonu sonrası Fransa'dan Azerbaycan'a alçak iftira: BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu Ermenistan'ın Batılı dostlarını endişelendirdi.
Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.
Ancak hem Ermenistan ve hem de destekçi Fransa uluslararası kamuoyundaki algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.
Uluslararası kamuoyunda Azerbaycan'ı karalama çabası
Fransa, Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan'ı kınayıp skandal bir bildiri yayınlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.
Fransız hükümetin yayınladığı bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasına da yer verildi.