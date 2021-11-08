Dünya Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümü
ASYA

Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü

Ermenistan'ın 30 yıllık işgaline son vererek Azerbaycan'ı eski topraklarına geri kavuşturan Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümüne girildi.

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Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümü
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Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde gelen zaferde Türkiye, diplomaside dahil olmak üzere birçok uluslararası mecrada, Azerbaycan'a desteklerde bulundu.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN ORDUSUNA İHA VE SİHA'LAR YOLLADI

Ermenistan işgaline karşı yürütülen çalışmalarda Türkiye, Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenileyerek, envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatları ekledi. Ayrıca İHA ve SİHA'lar ile de desteklerde bulunarak, bölgedeki Ermenistan ordusuna ait mühimmat depoları imha edildi.

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PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul ettiğini söyleyerek, anlaşma yoluna gitmek istediğini bildirdi. Sürecin başından beri Azerbaycan'ın arkasında olan Türkiye'nin dışında Rusya'nın da müdahil olduğu devlet adamlarının görüşmelerinde, yenilgiyi kabul eden Paşinyan, işgal bölgelerinden çekilmeyi kabul etti.

ANLAŞMA CANLI YAYINDA İMZALANDI

Yapılan anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında imzaladı. 30 yıllık işgale son veren tarihi anlaşma imzalanırken Aliyev'in oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİK İLE BİRLİKTE AZERBAYCAN'A GİTTİ

Gelişmelerin ardından Azerbaycan, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Törene Mehmetçik ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan halkı tarafından sevgi seline maruz kaldı ve binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen "Karabağ Azerbaycandır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
FOTOĞRAF 32
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Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın \"Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi\" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.
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Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.
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Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.
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Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.
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Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.
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Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.
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\"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"En büyük asker bizim asker\", \"Karabağ bizimdir bizim kalacak\" ve \"Başını dik tut şehit anası\" şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü.
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Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, \"Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet.\" ifadelerini kullandı.
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Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek \"Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir.\" diye konuştu.
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Vasif Abbasov da \"O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım.\" dedi.
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Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi.
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Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.
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Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.
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Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.
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Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.


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