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Karabağ'a altyapı hizmeti: Azerbaycan elektriği Hankendi'ne ulaştı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." açıklamasını yaptı.

21:14 . 24/09/2023 Pazar
AA
Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine Azerbaycan elektriği verildi.

Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine Azerbaycan elektriği verildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.



Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

Azerbaycan elektriği Hankendi'ne ulaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek,
"Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır."
ifadesi kullanıldı.


#Azerbaycan
#Karabağ
#Hankendi
#Elektrik
1 saat önce
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