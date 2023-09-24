Karabağ'a altyapı hizmeti: Azerbaycan elektriği Hankendi'ne ulaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Azerbaycan’ın ele geçirdiği Ermeni silahlı gruplarına ait silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından teslim olan Ermeni güçlerin Karabağ’dan çıkışına izin verileceği aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu silah ve mühimmatların görüntüleri paylaşılırken, Karabağ’daki Yukarı Veyselli köyünde Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri ekipman, silah ve mühimmatların Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı.