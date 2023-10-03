Karabağ’da bir devir kapandı: Son otobüs de kalktı Ermeni göçü sona erdi

Azerbaycan'ın fesih kararı sonrasında Karabağ'da yaşayan sivil Ermeni halkına kucak açarak defalarca birlikte yaşamaya hazır olduklarını beyan etmesine rağmen Ermeniler bölgeyi terk etti. Ermeni azınlık, Azerbaycan himayesinde yaşamak yerine Ermenistan'a göç etmeyi tercih etti.