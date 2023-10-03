Karabağ’da bir devir kapandı: Son otobüs de kalktı Ermeni göçü sona erdi

Otobüs son 15 Ermeni yolcusuyla bölgeden ayrıldı.
Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 32 yıl sonra resmen lağvedildi.
Bölge tamamen Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesiyle yeni bir süreç başladı.
Azerbaycan'ın fesih kararı sonrasında Karabağ'da yaşayan sivil Ermeni halkına kucak açarak defalarca birlikte yaşamaya hazır olduklarını beyan etmesine rağmen Ermeniler bölgeyi terk etti. Ermeni azınlık, Azerbaycan himayesinde yaşamak yerine Ermenistan'a göç etmeyi tercih etti.
Ermeni azınlıkların göç tercihi sonrası Azerbaycan'ın Laçin üzerinden güvenli koridor açmasıyla bölgeden akın akın göç hareketi başladı.
Yaklaşık 10 günde Karabağ’dan 100 bin 514 sivil anavatan Ermenistan’a göç ederken son otobüs de dün bölgeden ayrıldı.
15 yolcusuyla bölgeden ayrılan son otobüsün Laçin koridoru üzerinden Ermenistan'a ulaşmasıyla Karabağ Ermenilerinin göçü tamamlanmış oldu.