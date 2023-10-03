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Dünya

Karabağ’da bir devir kapandı: Son otobüs de kalktı Ermeni göçü sona erdi

Azerbaycan'ın hukuka aykırı olarak bölgede saldırılarda bulunan Ermeni gruplara karşı yürüttüğü başarılı antiterör operasyonunun ardından bölgedeki Ermeni azınlık, Azerbaycan himayesinde yaşamak istemeyerek Karabağ'dan ayrıldı. Azerbaycan'ın entegrasyon planına uymak istemeyerek bölgeyi terk eden Ermenileri taşıyan son otobüs de Karabağ'dan ayrıldı.

11:40 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Otobüs son 15 Ermeni yolcusuyla bölgeden ayrıldı.

Otobüs son 15 Ermeni yolcusuyla bölgeden ayrıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 32 yıl sonra resmen lağvedildi.

Bölge tamamen Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesiyle yeni bir süreç başladı.

Azerbaycan'ın fesih kararı sonrasında Karabağ'da yaşayan sivil Ermeni halkına kucak açarak defalarca birlikte yaşamaya hazır olduklarını beyan etmesine rağmen Ermeniler bölgeyi terk etti. Ermeni azınlık, Azerbaycan himayesinde yaşamak yerine Ermenistan'a göç etmeyi tercih etti.

Ermeni azınlıkların göç tercihi sonrası Azerbaycan'ın Laçin üzerinden güvenli koridor açmasıyla bölgeden akın akın göç hareketi başladı.

Yaklaşık 10 günde Karabağ’dan 100 bin 514 sivil anavatan Ermenistan’a göç ederken son otobüs de dün bölgeden ayrıldı.

15 yolcusuyla bölgeden ayrılan son otobüsün Laçin koridoru üzerinden Ermenistan'a ulaşmasıyla Karabağ Ermenilerinin göçü tamamlanmış oldu.




#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
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