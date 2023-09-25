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Karabağ'da bir kez daha tokadı yiyen Ermenistan'a ABD sahip çıktı: Yasını tutuyoruz

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı 'antiterör operasyonu' sonucu bir kez hezimete uğrayan Ermenistan'a ABD sahip çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a mektup gönderen ABD Başkanı Joe Biden, dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

Semih Bozkuş
20:57 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden, 'antiterör operasyonu'nda hezimete uğrayan Ermenistan'a destek mesajları verdi.

ABD Başkanı Biden, 'antiterör operasyonu'nda hezimete uğrayan Ermenistan'a destek mesajları verdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz hafta Karabağ’da Ermeni ayrılıkçı gruplara karşı başlatılan anti-terör operasyonu, 24 saatte başarıyla tamamlandı.

Operasyon kapsamında onlarca mevziyi kaybeden Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yaptığı “Beyaz bayrak çekin” çağrısına uyarak silahlarını bıraktı ve teslim oldu.

Rusya'yla köprüleri yıkan Ermenistan'a ABD'den 'destek'

Karabağ'da bir kez daha tokadı yiyen ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyen Ermenistan'a ise geçtiğimiz günlerde birlikte askeri tatbikat yaptığı ABD sahip çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan'a mektup yolladı.

Biden, kabinesinin kilit üyelerinden Samantha Power ile gönderdiği mektupta dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

Mektupta Paşinyan'a hitap eden Biden, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve barışa dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yönetimimin Ermenistan'ın sizin egemenliğinizi, bağımsızlığınızı, toprak bütünlüğünü ve demokrasiyi koruyan onurlu ve kalıcı bir bölgesel barış arayışına olan güçlü desteğini bizzat size iletmesini istedim." ifadelerini kullandı.


Ölen ayrılıkçı Ermenilerin yasını tuttu


Karabağ'da hayatını kaybeden Ermeniler için yas tuttuğunu belirten Biden, mektubunda şu ifadelere yer verdi:


"Bağımsızlık Gününüzü kutlarken size ve Ermenistan halkına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu yıl, bu gurur verici olayı anarken, aynı zamanda Dağlık Karabağ'da etnik Ermenilerin yakın zamanda hayatını kaybetmesinin de yasını tutuyoruz.


Siz ülkenizde demokrasinizi güçlendirmek ve mahallenizde istikrar aramak için çalışırken, ABD'nin Ermenistan'ın yanında durmaya devam edeceğine sizi temin ederim."



#Karabağ
#Azerbaycan
#Antiterör operasyonu
#ABD Başkanı
#Joe Biden
#Ermenistan Başbakanı
#Nikol Paşinyan
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