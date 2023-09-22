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Dünya

Karabağ'daki Ermeni gruplar silahları teslim etmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Karabağ'daki Ermeni gruplar ateşkes sonrasında silahlarını teslim etmeye başladı. İlk etapta 6 zırhlı araç ve 800 silah teslim edildi.

19:46 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Tam entegrasyon ve silah bırakma şartı

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede, 'Ermeni güçlerin silah bırakmayı ve Azerbaycan’la tam entegrasyon görüşmelerine başlamayı kabul etmeleri' şeklinde alınan kararlar uygulanmaya başladı.

Karabağ'daki Ermeni gruplar silahları teslim etmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Karabağ'daki Ermeni gruplar ateşkes sonrasında silahlarını teslim etmeye başladı. İlk etapta 6 zırhlı araç ve 800 silah teslim edildi.



#Karabağ
#Ermeni
#Azerbaycan
#Rusya Savunma Bakanlığı
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