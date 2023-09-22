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Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.
Tam entegrasyon ve silah bırakma şartı
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede, 'Ermeni güçlerin silah bırakmayı ve Azerbaycan’la tam entegrasyon görüşmelerine başlamayı kabul etmeleri' şeklinde alınan kararlar uygulanmaya başladı.
Karabağ'daki Ermeni gruplar silahları teslim etmeye başladı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Karabağ'daki Ermeni gruplar ateşkes sonrasında silahlarını teslim etmeye başladı. İlk etapta 6 zırhlı araç ve 800 silah teslim edildi.