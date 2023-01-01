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Dünya

Karabağ'daki Ermeni güçlerinin açtığı ateşte 2 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin havan topları ve farklı kalibreli silahlarla açtığı ateşte 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını bildirdi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin de misillemede bulunduğu kaydedildi.

12:06 . 19/09/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin açtığı ateşte 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını bildirdi.


Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.45 sularında Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki Ağdam istikametindeki mevzilerinin yasa dışı Ermeni güçlerince havan topları ve farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı belirtildi.


Açıklamada, açılan ateş sonucunda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin de misillemede bulunduğu kaydedildi.




#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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