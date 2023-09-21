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Dünya

Karabağ’daki Ermeni halkın temsilcileri yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Azerbaycan'a geldi

Azerbaycan, Karabağ’da başlattığı anti-terör operasyonundan 24 saatte zaferle çıktı. Zaferin ardından Karabağ’daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine geldi.

10:14 . 21/09/2023 Perşembe
IHA
Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine geldi.

Ermeni temsilciler, Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine geldi.

Azerbaycan Karabağ’daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ’daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ermeni temsilciler Yevlah kentinde

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine geldi.

Temsilciler, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov ile bir araya geldi.




#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
31 dakika önce
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