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Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.

16:02 . 24/09/2023 Pazar
AA
Karabağ'daki Rus Barış Gücü.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.


Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.


Açıklamada,
"Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor."
bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.


Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.


Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti.





#Hankendi
#Karabağ
#Ermenistan
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