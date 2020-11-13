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Dünya Karabağı terk eden Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor
ASYA

Karabağ'ı terk eden Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor!

Dağlık Karabağ anlaşması gereği bazı bölgelerden geri çekilen Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor! Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda" Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan ordusu anlaşma gereği birçok belgeden çekiliyor.
Ermenistan ordusu anlaşma gereği birçok belgeden çekiliyor.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi’ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı.

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"BİR DAHA BURAYA DÖNMEYECEĞİZ"

Ermenilerin kaçarken evlerini yakmaya başladığı görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda" Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

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