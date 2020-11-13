Karabağ'ı terk eden Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor! Dağlık Karabağ anlaşması gereği bazı bölgelerden geri çekilen Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor! Ermenilerin Rus televizyonlarına yaptıkları açıklamalarda" Bir daha buraya dönmeyeceğiz'' açıklamalarında bulundukları evlerini bu yüzden yaktıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi 13 Kasım 2020, 09:48 Son Güncelleme: 13 Kasım 2020, 11:31 DHA