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Dünya Karadağda Dini Özgürlükler Yasası koronavirüs tedbirlerine uyularak protesto edildi
AVRUPA

Karadağ'da Dini Özgürlükler Yasası koronavirüs tedbirlerine uyularak protesto edildi

Karadağ'daki Sırp kiliselerinin "devlet malı" sayılmasını öngören Dini Özgürlükler Yasası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından yeniden protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karadağ'da 1918'e kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören yasaya karşı çıkan Karadağlı Sırplar, salgın nedeniyle martta ara verdikleri protestolara, bu akşam ülke genelinde düzenlenen ayinlerle devam etti.

Başta başkent Podgorica olmak üzere Budva, Bar ve Niksic gibi şehirlerde toplanan kalabalık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında en fazla 200 kişilik gruplar oluşturdu.

  • Ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, başkentteki ayini yönetirken, salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu. Karadağlı Sırplar, Noel Bayramı'nda başlattıkları protestolar çerçevesinde ayinler düzenleyerek yasayı protesto etmişti.

Bu arada, Karadağ Meclisinde 2019 Aralık'ta kabul edilen yasa, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve Sırp, Hırvat ile Sloven Krallığı'na dahil olmadan önce Karadağ'da inşa edilen kiliselerin "devlet malı" haline gelmesini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic tarafından da imzalanan yasa, Karadağ ile Sırbistan arasında diplomatik krize de neden oldu.

  • 21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda, Sırbistan-Karadağ'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesinin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif şekilde faaliyet gösteriyor.
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