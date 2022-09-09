Kardeşlik tablosu: AFAD sel felaketiyle boğuşan Pakistan'da ilk andan bu yana faaliyet gösteriyor

Muson yağmurlarıyla zor günler geçiren ülkeye bugüne kadar 20 bin çadır ve 50 bin gıda kolisi gönderen AFAD, çadır sayısını 100 bine, gıda kolisini de 500 bine çıkaracak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden muzdarip Pakistan'da ilk andan bu yana sahada faaliyet gösteriyor. AFAD, muson yağmurları sebebiyle zor günler geçiren ülkeye ilk ekibini 7 Ağustos'ta gönderdi. Yağışların artması ve yaşanan sel felaketleri sonucu ağustosun sonuna doğru 20 kişilik bir AFAD ekibi, ülkeye geldi. O tarihten bu yana Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde çalışmalar yürüten AFAD, binlerce çadır ve gıda kolisini, Pakistanlı selzedelere ulaştırdı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM ÇADIR KENT

Karaçi'ye 240 kilometre uzaklıkta Mirpurhas şehrinde yardım çalışması yürüten AFAD faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çadır kurulacak araziler sel sularına teslim olduğu için yetkililerin, geçici bir çözüm olarak çadırları yol kenarlarına kurma kararı aldığı belirtiliyor. Ancak buradaki selzedelerin de tıpkı diğer şehirlerde olduğu gibi en önemli problemleri, düzenli yemeğe ve temiz içme suyuna ulaşamama, sıcak hava sebebiyle pervane azlığı ile tuvalet ve banyo bulamama olarak öne çıkıyor.

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SALGIN HASTALIK RİSKİ

Sel suları, buradaki halkın sağlığı için de önemli bir tehdit unsuru. Yol güzergahında çok sayıda çocuğun sel sularında oynadığı, bazı yetişkinlerin suda yüzdüğü, kadınların ise bu suyla bulaşıklarını yıkadığı görülüyor. Bu durum, salgın hastalıkların yayılma riskinin artmasına yol açıyor.

ERDOĞAN’A ASKER SELAMI

AFAD ekibi, Mirpurhas'tan yaklaşık bir saatlik mesafede bir okulu ziyaret ederek, buradaki selzedelere 500 gıda kolisi yardımda bulundu. Buradaki selzedeler ve yetkililer, Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AFAD'a hayır dualarda bulundu. Bölgede görevli Yüzbaşı Muhammed Aşık, yapılan yardımlar sebebiyle Türkiye'ye teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.

Dördüncü tren bugün yola çıkacak

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, şimdiye kadar Pakistan'a 11 uçak yardım malzemesi gönderdiklerini ve 12. uçağın hazırlandığını söyledi. Taşdelen, 4. trenin bugün hareket edeceğini bildirdi. Her bir trende yaklaşık 500 tonluk malzeme olduğuna dikkati çekti. Hamza Taşdelen, zor günler geçiren Pakistan'a 100 binin üzerinde çadır ve 500 binden fazla gıda kolisi gönderme planları olduğunu belirtti.

Türkiye'ye teşekkür

Mirpurhas Valisi Zeynel Abidin Mümin, 15-28 Ağustos’ta yağan yağmurları Pakistan'ın Sindh eyaletinin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olarak nitelendirerek, bir milyondan fazla kişinin selden etkilendiğine işaret etti. Türkiye'nin Pakistan’ın ihtiyacı olduğunda daima yanında durduğunu vurgulayan Mümin, "Bu ihtiyaç anında, Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm AFAD ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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