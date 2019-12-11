Dünya Kaşgarın tarihi camisinin son hali içler acısı
ASYA

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik asimilasyon ve baskı politikası yürüten Çin, Müslümanlara ait tarihi mekanları birer birer yok ediyor. Doğu Türkistan bölgesinin Kaşgar kentindeki tarihi Id Kah Camii'nin eski görüntüleri ile yeni görüntüleri arasındaki fark, durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Tarihi Id Kah camisinin eski ve yeni hali arasındaki fark Çin'in camilere yönelik yıkım politikalarını gözler önüne seriyor.
Tarihi Id Kah camisinin eski ve yeni hali arasındaki fark Çin'in camilere yönelik yıkım politikalarını gözler önüne seriyor.

Doğu Türkistan'ın Kaşgar kentindeki tarihi Id Kah Cami'si Çin'in asimilasyon ve baskı politikaları sonrasında terk edilmiş bir mekana dönüştü. Önceki yıllarda binlece kişilik cami cemaatine ev sahipliği yapan tarihi caminin kapısı şimdi Müslüman Uygurlara kapalı.

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı
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Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı
Doğu Türkistan'ın Kaşgar kentindeki Tarihi Id-Kah Camii'sinin 4 yıl önce binlerce kişiden oluşan bir cemaate sahipti. Bugün ise camiye Müslümanların girişi yasak. Çin, 1997 yılından bu yana 1200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapattı. Yüzlerce küçük mescidin de kapısına kilit vuruldu.


İslam kimliğini ayakta tutan son camiydi

Çin'in en büyük camisi olan ve önceki yıllarda şehrin İslam kimliğini ayakta tutan cami olarak bilinen Id kah Camii , önceki yüzyıllarda Çin işgaline dayanabildiyse de son yıllarda artan sistematik yasaklarla terk edilmiş bir mekana dönüştü. Bayram yeri manasına gelen Id kah meydanında bulunan Id kah Camii aynı anda 10 bin kişinin namaz kılabildiği tek camiiydi. Ancak cami ve mescitlere konulan yasaklarla şimdi hiçbir Müslüman Uygur burada namaz kılamıyor.

2016'da yıkım başladı

Çin camiileri 2016 yılında yerel yönetimler nezaretinde yıkmaya başladı.2016 yılında Çinli Chen Quanguo'nun vilayet başkanlığına atanması ile camiler üzerindeki baskı başladı. Chen'in başkanlığı ile birlikte camileirn girişlerine bariyerler ve kameralar kurulmaya, camiye gelenler mimlenmeye başladı 2016 yılında başlayan bu uygulamalar zaman geçtikçe camiiye gelen cemaati azalttı. Radia Free Asia'nın araştırmasına göre Chen'in ilk üç ayında kentte yaklaşık 5 bin camii kapatıldı.

Camiler irtibat bürolarına dönüştürüldü

Bağımsız kaynaklara göre Çin, 1997 yılından bu yana Doğu Türkistan genelinde 1200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapattı. Bunun dışında yüzlerce küçük mescidin de kapısına kilit vuruldu. Pekin yönetimi tarafından kapatılan camilerden bir kısmı tamamen yıkılırken bir kısmı da Çin Komünist Partisi'nin irtibat büroları haline dönüştürüldü.

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