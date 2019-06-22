Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Kaşıkçı cinayetinin elebaşı Kahtaninin yargılanmadığı ortaya çıktı
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Kaşıkçı cinayetinin elebaşı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin elebaşı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

BM'nin Kaşıkçı raporundaki bilgiler, Suudi Arabistan'ın yargıladığı isimler arasında cinayet planının en önemli ismi Suud el-Kahtani ile infaz timindeki 6 kişinin bulunmadığını gösteriyor. Suudi yönetiminin, cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'yi de yargılamadığı anlaşıldı.

Haber Merkezi AA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

  • Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın önceki gün yayımlanan Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda ise duruşmalara katılan kaynaklardan aldığı bilgileri derleyerek sanıkların isimlerini paylaştı. Buna göre, Riyad'daki davada yargılanan 11 sanığın isimleri şöyle:

"Fahd Şebib A. el-Belevi, Türki Müşerref el-Şehri, Velid Abdullah M. el-Şehri, Mahir Abdülaziz M. Mutreb, Salah Muhammed Abduh el-Tubeyki, Mensur Osman M. Aba Hüseyin, Muhammed Saad H. el-Zahrani, Mustafa Muhammed el-Medeni, Seyf Saad K. el-Kahtani, Ahmed Muhammed Asiri ve Muflih Shaya el-Muslih."

Bu kişilerden Başkonsolosluk çalışanı olduğu iddia edilen Muflih Shaya el-Muslih ve eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dışındakiler, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinde yer alan kişilerden oluşuyor.

Cinayetin ele başı Kahtani listede yok

Ancak Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin bulunmaması dikkati çekiyor.

  • Kaşıkçı için infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.

Kahtani, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine görevden alınmış ve yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

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Başkonsolos Uteybi ve infaz timinden 6 kişi de yargılanmıyor

Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad'dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkati çekiyor.

  • Türk güvenlik kurumları Uteybi'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi sırasında Başkonsolosluk binası ve kendi konutu arasındaki trafikte rol aldığını tespit etmiş ve bu durum BM raporuna da yansımıştı.

BM raporundan çıkan sonuca göre ayrıca, İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timindeki Naif Hassan S. el-Arifi, Abdulaziz Muhammed M. el-Hawsawi, Halid Aedh G. el-Taibi, Meshal Saad M. el-Bostani, Galib T. el-Harbi ve Bedr Lafi M. el-Uteybi hakkında Suudi Arabistan makamları kovuşturma yapmadı.

Suudi Arabistan'daki duruşmalarda sanık avukatlarının, müvekkillerinin kamu görevlisi olduğunu ve "üstlerinin emirlerine karşı gelemediklerini" vurgulaması da dikkati çekti.

BM raporunda Suudi Arabistan'daki yargılama sürecine ilişkin endişelere sıklıkla yer verilmişti.

Cinayete ilişkin yasal sürecin güvenilir olmadığı kaydedilen raporda, "Suudi Arabistan'da yürütülen yargılama güvenilir bir hesap verilebilirlik ortaya koymayacak" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Raporda ayrıca Özel Raportör Callamard, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

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