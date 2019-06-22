Suudi muhalifler tehlikede

HAYATLARI TEHLİKEDE

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Avrupa’yı Suudi muhaliflerin can güvenliği için uyardığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Suudi Arabistan veya başka bir Körfez ülkesinden siyasi nedenlerle kaçan kişilerle ilgili 4 Batı ülkesini öngörülebilir ve acil tehditler konusunda bilgilendirdiğine dair ikna edici kanıtlara ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Veliaht Prens Bin Selman

CIA’İN SORUMLULUĞUNDA

CIA’in, tehdit altındaki kişileri etkin şekilde uyarma sorumluluğu bulunduğuna işaret edilen raporda, bunun ABD sınırları içinde yaşayan ve yaşamayan, ABD vatandaşı olan ve olmayan kişileri de kapsadığı bilgisi yer aldı. Bu kapsamda, “Batılı istihbarat teşkilatları, Kaşıkçı’ya karşı muteber ve acil bir tehdit olduğu konusunda, Kaşıkçı’yı uyarması dahil Türk meslektaşlarının harekete geçmesi için kendilerine önceden bilgi vermenin yollarını bulabilirdi” değerlendirmesinde bulunuldu.

Keyfi gözaltılar

Suudi Arabistan’da son yıllarda çok sayıda gazeteci ve siyasi aktivistin keyfi olarak gözaltına alındığına dikkat çekilen raporda, bütün bunların Kaşıkçı infazıyla bağlantılı düşünülmesi gerektiği vurgulandı. Veliaht Prens Bin Selman’ın, Suudi Arabistan’da son yıllarda artan sistematik insan hakları ihlallerini örtbas ettiği belirtilen raporda, Veliaht Prensin, sorumluları cezalandırmak veya önlemek için hiçbir şey yapmadığı ifade edildi. Raporda, suçlarla ilgili riski Veliaht Prens Bin Selman’ın isteyerek üzerine aldığı belirtilirken, “(Bu nedenle) Örneğin Kaşıkçı, Veliaht bunun için belirli bir emir versin ya da vermesin öldürülebilirdi” ifadesi yer aldı.

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Norveç’i uyarmıştı



Raporda, Mayıs 2019’da, CIA’in, Norveç’te yaşayan Filistin doğumlu Arap Baharı aktivisti İyad el-Bağdadi’nin Suudi Arabistan’dan kaynaklanan muteber tehdit altında olduğu konusunda Norveç Polis Güvenlik Hizmeti’ni bilgilendirdiğine dair medyada çok sayıda haberin yer aldığı hatırlatıldı. Bağdadi, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,”(Selman, Kaşıkçı cinayetinden) paçayı kurtarırsa, bir sonraki adım başkentlerinizde suikastler olacak ve bu konuda hiç şakam yok” ifadesini kullanmıştı.



