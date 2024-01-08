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Dünya

Kassam Tugayları duyurdu: İşgalcilerden başarısız rehine kurtarma operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bölgede gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun, başarısızlıkla sonuçlandığı duyurdu.

22:13 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
İşgalci ordusu, daha önce de bir rehine kurtarma operasyonuna girişmiş ve başarısız olmuştu. İşgalcilerden ikisi operasyonda ağır yaralanmıştı.
İşgalci ordusu, daha önce de bir rehine kurtarma operasyonuna girişmiş ve başarısız olmuştu. İşgalcilerden ikisi operasyonda ağır yaralanmıştı.

Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki "başarısız" esir kurtarma girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, direniş güçlerinin "İsrailli esiri kurtarmak için onun bulunduğunu düşündükleri yere sızan İsrail güçleriyle çatışmaya girdiği" kaydedildi.

İşgalcilerin çatışmada öldüğü ve yaralandığı, ekipmanlarına el konulduğu ve esir kurtarma girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

İşgalcilerden henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları 8 Aralık 2023'te de bir esirin kurtarılması için gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını, çıkan çatışmada esirin öldüğünü, onu kurtarmaya gelen İsrail askerlerinde de ölen ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

İşgalci ordusu ise daha sonra yaptığı açıklamada, esirin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.


#Kassam Tugayları
#Hamas
#İsrail
#rehine
#esir
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