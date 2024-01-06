Kassam Tugayları duyurdu: İsrail özel timine sürpriz karşılama

Terör devleti İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken, Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerine ait 7 askerden oluşan bir grubun, 3 anti-personel mayınının patlatılmasıyla hedef alındığını ve saldırıya uğrayan askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Çok sayıda İsrail askeri araci da imha edildi

Çok sayıda İsrail askeri araci da imha edildi

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'nın batısında bulunan İsrail askeri araçlarının bir arada bulunduğu bir noktaya ağır havan toplarıyla saldırılar düzenlediklerini belirten el-Kassam açıklamasında, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesindeki bir İsrail buldozerinin de Yasin 105 füzesiyle hedef alındığını vurguladı.