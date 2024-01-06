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Dünya

Kassam Tugayları duyurdu: İsrail özel timine sürpriz karşılama

Gazze müdafii İzzeddin el-Kassam Tugayları, güneydeki Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinden oluşan bir birliğin anti-personel mayınlarıyla hedef alındığını açıkladı.

08:08 - 6/01/2024 Cumartesi
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken, Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.


İsrail özel timine operasyon


Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerine ait 7 askerden oluşan bir grubun, 3 anti-personel mayınının patlatılmasıyla hedef alındığını ve saldırıya uğrayan askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.


Çok sayıda İsrail askeri araci da imha edildi


Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'nın batısında bulunan İsrail askeri araçlarının bir arada bulunduğu bir noktaya ağır havan toplarıyla saldırılar düzenlediklerini belirten el-Kassam açıklamasında, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesindeki bir İsrail buldozerinin de Yasin 105 füzesiyle hedef alındığını vurguladı.




#Kassam Tugayları
#Hamas
#İsrail
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