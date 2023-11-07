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Kassam Tugayları: Elimizdeki 12 yabancıyı bırakacaktık ancak İsrail engel oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in buna engel olduğunu bildirdi.

18:51 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 19:11 - 7/11/2023 Salı
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 32. gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 32. gününde devam ediyor.

Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada,
"Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor."
ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#Gazze Şeridi
#İsrail
#Kassam Tugayları
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