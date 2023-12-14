Kassam Tugayları Gazze'de 10 İsrail askeri ve subayını öldürdüğünü duyurdu

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri savaşçılarının Gazze'de 15 kişilik İsrail gücünü pusuya düşürdüğü bildirildi. Pusuda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, savaşçıların İsrail askerlerine "uygun silahlarla müdahale ederek ölmelerine veya yaralanmalarına sebep oldukları, ardından da ağır kalibreli havan toplarıyla bölgeyi vurdukları" kaydedildi ancak olayın zamanı ve mekanına ilişkin bilgi verilmedi.