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Dünya

Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde 10 İsrail tankı ve askeri aracını hedef aldık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait 10 tank ve aracı hedef aldıklarını duyurdu.

14:25 - 13/12/2023 الأربعاء
AA
Kassam Tugayları, 'Yasin 105' tanksavar roketiyle bir İsrail 'Merkava' tankının hedef alındı. (Foto: Arşiv)
Kassam Tugayları, 'Yasin 105' tanksavar roketiyle bir İsrail 'Merkava' tankının hedef alındı. (Foto: Arşiv)
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada,
Han Yunus'un Main bölgesinde "Yasin 105" tanksavar roketiyle bir İsrail "Merkava" tankının hedef alındığı ve tankın alev alarak yandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca,
"Han Yunus'un doğu ve batısındaki cephelerde Siyonist güçlere ait 7 tank ile 2 personel taşıyıcı aracın Yasin 105 roketleri, Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ve fedai eylemleri ile hedef alındığı"
kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

#Gazze
#İsrail
#İzzeddin el-Kassam Tugayları
#Merkava
#Yasin 105
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