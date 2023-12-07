Kassam Tugayları: İsrail'e ait 23 askeri araç tamamen ya da kısmen imha edildi

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan başka bir açıklamada ise aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi.