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Dünya

Kassam Tugayları: İsrail'e ait 23 askeri araç tamamen ya da kısmen imha edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

10:39 - 7/12/2023 Thursday
AA
23 işgalci İsrail askeri aracı imha edildi.
23 işgalci İsrail askeri aracı imha edildi.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.


#Hamas
#İsrail
#Kassam Tugayları
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